Stadtchor bringt Ständchen in Bartmannshagen

Grimmen. Traditionell am Heiligabend sang der Grimmener Stadtchor wieder auf den Stationen des DRK-Krankenhauses Bartmannshagen, wo etwa 40 Patienten dieses Jahr die Feiertage verbringen müssen. Eine von ihnen ist Gudrun Albrecht aus Negast, die auf der chirurgischen Station untergebracht ist. „Ich habe gerade ein neues Knie bekommen“, erklärt sie. „Das ist sozusagen mein Weihnachtsgeschenk“. Bis 29. Dezember, meint sie, werde sie sicher noch stationär behandelt. Sie freut sich aber, dass sie schon wieder laufen kann. Wenn auch nur mit Krücken. Den Auftritt des Stadtchores verfolgte sie mit großem Interesse. „Wir werden hier sehr gut umsorgt“, bedankte sich Gudrun Abrecht bei allen in Bartmannshagen tätigen Schwestern, Pflegern und Ärzten. Dr. Alexander Pietsch, der Ärztliche Direktor des Krankenhauses Bartmannshagen, erklärte, dass am Weihnachtswochenende volle Bereitschaft hergestellt sei. Auch dringende Operationen seien gewährleistet. Er bedankte sich beim Grimmener Stadtchor sehr herzlich für die Unterstützung.

Reinhard Amler