Stadtchor startet in den Frühling

Grimmen. Der Grimmener Stadtchor probt seit letzter Woche wieder fleißig und bereitet sich auf seine nächsten Auftritte vor. Die sind bereits festgezurrt und finden am 2. Mai (14 Uhr) im „Haus Sonnenschein" in Jessin und am 5. Mai (15 Uhr) in der Pflegeeinrichtung „Emmaus" in Negast. „Wir mussten uns erst einmal wieder finden", sagte Lilli Baier, denn der Chor stand ja zu Jahresbeginn ohne Leiterin da, weil Christel Marx, die ihn 33 Jahre führte, nun aufgehört hat. „Die musikalische Leitung und die Programmgestaltung teilen sich vorerst folgende Chormitglieder: Bärbel Freiwald, Doris Dillner und Heike Stelzer.„Für die weitere Zukunft werde aber unbedingt wieder eine Chorleiterin gesucht", sagt Lilli Baier. Ebenso würde sich der Chor auch über weitere Sängerinnen und Sänger freuen, fügt sie hinzu. Der Grimmener Stadtchor, der seit 1992 besteht, hat sich vor allem einen Namen gemacht durch seine vielen Auftritte in der Weihnachtszeit und im Frühjahr vor Menschen der Region, denen es nicht so gut geht. Diese Auftritte finden dann meist in Einrichtungen der Alten- und Krankenpflege, in Heimen und auch vor Demenzkranken statt. Aus dem Programm nicht mehr wegzudenken ist auch das alljährliche Singen am Heiligabend auf den Fluren im Krankenhaus Bartmannshagen vor Patienten, die über die Feiertage im Krankenhaus das Bett hüten müssen.

