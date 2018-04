Start frei zur Anmeldung für den Rügenbrücken-Marathon

Ribnitz-Damgarten/Grimmen/Altefähr/Stralsund. Am 20. Oktober 2018 findet zum elften Mal der Rügenbrücken-Marathon und DAK Lauf- und Walking Day statt. Dann erwarten die Veranstalter Hansestadt Stralsund und Landkreis Vorpommern-Rügen gemeinsam mit dem Sportbund Stralsund weit mehr als 3.000 Läufer und Walker zu einem der größten Sportereignisse des Landes.

Zur Auswahl stehen auch in diesem Jahr wieder die Laufstrecken Marathon, Halbmarathon, 12 km und 6 km sowie für Walker 12 km und 6 km. Alle Strecken führen über die Rügenbrücke, die während der Wettbewerbe für den Autoverkehr gesperrt ist. Für die kleinen Sportfreunde gibt es in diesem Jahr zwei Läufe. Die Vier- bis Neunjährigen absolvieren 1,5 km und die Zehn- bis Dreizehnjährigen eine 3 km- Strecke.

Anmeldungen ab sofort möglich

Interessierte Läufer und Walker können sich bereits anmelden: online unter www.davengo.com oder schriftlich beim Sportbund Hansestadt Stralsund, Barther Straße 70 in 18437 Stralsund. Wie in den Jahren zuvor sind die Startgebühren auch diesmal wieder in drei Anmeldephasen gestaffelt. Die erste Phase läuft noch bis zum 29. April 2018, die zweite bis zum 29. Juli 2018, und die dritte endet am 09. Oktober 2018. Je früher man sich anmeldet, desto kostengünstiger ist es. Vereine, Firmen und Gruppen können Sammelanmeldungen vornehmen. Über die Modalitäten gibt das Organisationsbüro Auskunft (Telefon 0 38 31/29 33 76, E-Mail: info@ruegenmarathon.de).

Ziebarth Anne Friederike