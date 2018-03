Steinmetz in der vierten Generation

Grimmen. Voll konzentriert beugt sich Stephan Lada über einen Grabstein. Ein Schriftzug soll an einen verstorbenen Menschen erinnern. Einen Auftrag, den der 46-Jährige so schon unzählige Male erledigt hat. Doch wie er erklärt, ist es immer wieder etwas Besonderes. „Ich liebe meinen Beruf. Jede Arbeit für sich gibt mir die Chance, mich künstlerisch zu verwirklichen und einem anderen Menschen durch meine Arbeit ein Denkmal zu setzen“, beschreibt Stephan Lada und ist sofort wieder in seine Arbeit versunken.

Seit 1911 gibt es in Grimmen (Vorpommern-Rügen), in der Tribseeser Straße, bereits den Steinmetzbetrieb. „Mein Uropa hat damals in Grimmen das Unternehmen gegründet. Ich bin inzwischen die vierte Generation“, erklärt er.

Mielke Raik