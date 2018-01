Stereoact kommt Ostern nach Grimmen

Grimmen. An Ostersonnabend gibt es in Grimmen wieder mitreißende House- und treibende Deep-House-Beats auf die Ohren. Im Stadtkulturhaus „Treffpunkt Europas“ steigt am 31. März ab 21 Uhr die vierte Auflage der Partyreihe „Grimmen tanzt“. Die OSTSEE-ZEITUNG sprach nun mit Veranstalter Jörn Kurowski über das Line-up mit den Stargästen von Stereoact, die After-School-Party, das Thema Pietro Lombardi und erhöhte Eintrittspreise.

Der Höhepunkt bei der vierten Auflage von „Grimmen tanzt“. Quelle: Raik Mielke

Erst sollte es Pietro Lombardi werden, jetzt können sich die Grimmener auf Stereoact freuen - wie kam es zu diesem Wechsel? „In Sachen Pietro Lombardi gab es ein Missverständnis mit dem Manager. Ich hätte erst unmittelbar vor Ostern eine hundertprozentige Zusage bekommen können. Dies war mir dann zu unsicher. Ich denke aber mit Stereoact können sich die musikbegeisterten Grimmener auf einen tollen Topact freuen. Und das Thema Lombardi behalte ich im Hinterkopf.“

Die Eintrittspreise sind etwas teurer als bisher. Wie erklären Sie dies? „Ich richte die Eintrittspreise nach dem Künstler aus. Mit Stereoact steigen wir auch in Sachen Buget in eine neue Kategorie auf. Im September könnten die Eintrittspreise aber schon wieder geringer sein. Dies hängt vom Line-up ab. Um so ein Event überhaupt finanzieren zu können, übernimmt mein Team auch die Gastronomie. “

Auch in Sachen Kartenvorverkauf gehen Sie einen neuen Weg? "Das stimmt. Es gibt einen einzigen Vorverkaufstag. Dieser findet am 3. Februar im Rahmen des Heimspieltages des HSV Grimmen in der Sporthalle Südwest statt. Nur dann gibt es die sogenannten Early-Bird-Tickets zum Preis von 15 Euro. Anschließend wird man auf der Facebook-Seite von „Grimmen tanzt“ einen Link finden, über den man die Karten über ein Onlineportal für 18 Euro bekommen kann. An der Abendkasse bezahlt man dann 20 Euro für die Tickets.„

Gibt es auch wieder eine Party für Kinder und Jugendliche und wie läuft die vierte Party dieser Art ab? “Ja gibt es und bei dieser ist der Eintritt bis 16 Jahre auch wieder kostenlos. Abends ist ab 20 Uhr Einlass. Auf der Bühne werden dann die „Gebrüder Grimm 2.0“, erstmals „Felix Gunert“ und die Stargäste von „Stereoact“ performen. Im Café spielt Basti Retzlaff im „Antenne MV Floor“. Der Radiosender ist als Werbepartner in die Veranstaltungsserie eingestiegen."

Raik Mielke