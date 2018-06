Grimmen

Ein 29-jähriger Mann aus Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) war am Dienstagabend mit einem Stockcar-Auto im Garagen-Komplex in der Otto-Nuschke-Straße in Grimmen unterwegs. Er handelte sich gleich mehrere Anzeigen ein. Denn nicht nur, dass er mit dem Fahrzeug im öffentlichen Raum unterwegs war, er hatte auch Alkohol getrunken und ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Polizisten des Grimmener Reviers stoppten den Mann gegen 20 Uhr. Bei der Kontrolle stellten sie Alkoholgeruch im Atem des 29-Jährigen fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,62 Promille. Zudem gab er zu, am Tag zuvor Drogen konsumiert zu haben. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet.

Der Mann muss sich nun wegen mehrerer Straftaten verantworten. So kassierte er unter anderem eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, wegen des Fehlens einer Pflichtversicherung des Fahrzeuges und Verstoß gegen die Abgabenordnung. Denn zugelassen für den öffentlichen Verkehr war das Stockcar-Auto natürlich nicht.

OZ