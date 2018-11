Grimmen

Tränen fließen über das Gesicht von Anja Schnepel. Es sind Tränen der Rührung. Die 29-Jährige wurde gerade mit ihrem Stockcar-Team „PS Schmiede Wiking“ zum „Team of the Year 2018“ gewählt – von zahlreichen Stockcar-Fahrer und -Fahrerinnen, deren Familien sowie ehrenamtlichen Helfern der Rennen im Grimmener Hexenkessel und auch Fans des Motorsports. Sie alle feierten am Samstagabend mit der PS-Party im Kulturhaus „Treffpunkt Europas“ den Abschluss der 25. Stockcar-Saison in Grimmen.

Für Anja Schnepel ist diese Auszeichnung, die zugleich auch Anerkennung von der gesamten Szene ausdrückt, eine ganz besondere. Denn die Saison 2018 ist für sie die letzte Saison als Fahrerin gewesen. 17 Jahre lang hat sie hinter dem Steuer eines ihrer umgebauten Fahrzeuge gesessen. Bis zu diesem einen September-Rennen, das ihre Fahrerlaufbahn beendete. Bei einem Überschlag mit ihrem 60-PS-Wagen verletzt sie sich – zu schwer, um jemals wieder aktiv an einem Rennen teilnehmen zu können. „Waden- und Schienbein sowie Sprunggelenk sind gebrochen gewesen“, erzählt sie. Und wieder ringt sie mit den Tränen. „Stockcar ist einfach alles für mich.“ Noch immer braucht sie Gehhilfen. „Das Sprunggelenk wird wohl versteift werden müssen“, sagt die 29-Jährige.

Begeistert seit frühester Jugend

Von dem Motorsport ist die junge Frau seit ihrer frühesten Jugend begeistert. Schon bei Junior-Cups startete sie. Seit sie 18 Jahre alt ist, mischt sie in der von Männern dominierten Fahrerszene mit. „Ich bin alles gefahren, Trabant Original, die 60-, 80- und auch 140-PS-Klasse“, erzählt sie. Nach den ersten elf Jahren, in denen sie dem Team „Blue Tanks“ angehörte, baute sie mit ihrem Freund Markus Diekmann ein eigenes Team auf – die PS Schmiede Wiking. Geschraubt, geflext und gebastelt wird an den Autos in Bassin. „Für mich ist das Ausgleich zum Alltag, das Schrauben und das Fahren“, sagt Anja Schnepel, die als Schulbegleiterin für den Grimmener Jugendfreizeitverein arbeitet. Sie hat mittlerweile eine andere Aufgabe in ihrem Team. „Wir haben einen Junior-Fahrer, der in der kommenden Saison erstmals startet. Ihn werde ich unterstützen, ihm mit Rat und Tat zur Seite stehen“, berichtet sie.

Ergebnisse Kessel-Cup 2018 Trabant Original: 1. Stephan Kienast (Bomber Team) 2. Uwe Grape (P. u. E. Racing Team 3. Marko Lemke (Racing Team Loitz) Trabant Tuning: 1. Maik Dechau 2. Benjamin Zemke 3. Leif Bucker (alle Kajo-Racing-Team Grimmen) Buggy: 1. Philip Nickel (Black Fighters) 2. Mathias Thürk (Black Fighters) 3. Thomas Triebel (Autohandel Giebener u. Trost) Offene Klasse bis 60 PS: 1. Niko Geldschläger (Racing Team Eckert) 2. Steve Teetzen 3. Hannes Labahn (Woldeforster Füchse) Offene Klasse bis 80 PS 1. Robert Schuldt (The Blue Tanks) 2. Martin Meyer (P. u. E. Racing Team) 3. Stefan Rampe (Black Bulls Stockcar-Team Rügen) Offene Klasse 81 bis 140 PS 1. Robin Rahn (Rennratten) 2. Toni Pewerstorf (Rennratten) 3. Danilo Holz (The Blue Tanks) Offene Klasse über 140 PS und Allrad 1. Martin Wodrich (HDS Tolle) 2. Heiko Schult (HDS Tolle) 3. Torsten Steinhöfel (MOSTEIN Racing Team Grimmen) Offene Klasse Heckantrieb 1. Heiko Schult (HDS Tolle) 2. Marco Lein (JUPP Stockcarteam) 3. Andreas Knop (Duke Boys)

Genau das mache die Stockcar-Szene in Grimmen aus, weiß Ronny Petruch. Man helfe sich untereinander. Der 38-Jährige ist mit seinem Teamkollegen Stefan Rampe, beide gehören zum Team „Black Bulls“, extra von der Insel Rügen zur PS Party gekommen. Und das nicht nur, weil Stefan Rampe den dritten Platz beim Kessel-Cup in der 80-PS-Klasse errungen hat. „In Grimmen ist die Stockcar-Szene eine große Gemeinschaft. Es ist immer schön, hier zu sein“, sagt der Rüganer, der selbst erst seit zwei Jahren Stockcar fährt.

Bürgermeister erholt sich von Schlaganfall

Während im Saal die Stockcar-Szene feiert, sitzt Benno Rüster als Vorsitzender der 1. Stock-Car-Legion, die die Rennen im Grimmener Hexenkessel ausrichtet, in gemütlicher Runde im Café des Kulturhauses. „Ich brauche es momentan noch etwas ruhiger“, sagt der Vorsitzende und zugleich Bürgermeister der Stadt Grimmen. Wie bei Anja Schnepel musste auch er einen gesundheitlichen Tiefschlag in dieser Stockcar-Saison einstecken. „Einen Monat vor dem September-Rennen hatte ich einen Schlaganfall, von dem ich mich derzeit noch erhole“, schafft er Klarheit. Denn lange schon kursieren Gerüchte um seinen Gesundheitszustand in der Stadt. „Körperlich bin ich wieder so gut wie hergestellt, muss mich aber noch schonen“, sagt er. Sogar etwas Positives kann er dem entnehmen. „Ich habe mit Wohlwollen festgestellt, dass beim September-Rennen trotzdem alles funktionierte“, sagt er.

Insgesamt blickt er auf tolle 25 Jahre Stockcar in Grimmen zurück. „Besonders stolz bin ich, wie bei uns auf Risiken geachtet und reagiert wird.“ Dankbar sei er für die jahrelange sehr gute Zusammenarbeit mit der Grimmener DLRG-Ortsgruppe, dem DRK, den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr, den Sponsoren und auch der Polizei. Aber auch an die kommende Saison wird bei der Stock-Car-Legion schon gedacht. Die Termine für die Renn-Wochenenden stehen bereits fest. Auch Investitionspläne gibt es. „Wir haben in diesem Jahr etwas für eine bessere Akustik getan. im kommenden Jahr wollen wir ein neues Lichtkonzept verwirklichen“, blickte der Vereinsvorsitzende voraus.

Die Duke Boy setzten sich beim Tauziehen durch und erkämpften sich damit den Titel "Strongest Team of the Year 2018" Quelle: Anja Krüger

800 Partygäste feiern im Saal

Im Saal dagegen feierten rund 800 Partygäste aber erst einmal die Saison 20018, ehrten die Kessel-Cup-Platzierten und feuern die teilnehmenden Teams am Wettbewerb „Strongest Team of the Year 2018“ (Stärkstes Team des Jahres 2018) an. Per Tauziehen wird der Sieger ermittelt. Den Titel erkämpft sich schließlich das Team „Duke Boys“.

Renntermine 2019: 4./5. Mai, 29./30. Juni (mit Tractor Pulling) und 31. August/1. September

Anja Krüger