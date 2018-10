Reinberg

Auch eine Helferin braucht mal Abwechslung von Alltag und Ehrenamt. Carolin Mahnke wohnt zwar in Stralsund, besucht aber gern auch Veranstaltungen im Landkreis wie das Erntedankfest in Reinberg in der Gemeinde Sundhagen.

Die 28-Jährige war angetan von der gemütlichen Atmosphäre. „Ich bin total begeistert von der Marmeladenverkostung. So eine Vielfalt und alle schmecken sehr gut. Die Idee finde ich genial, und sie spricht die Leute an.“ Carolin Mahnke arbeitet als Kita-Erzieherin in Prohn und freut sich täglich auf ihre kleinen Schützlinge. Seit 2006 ist sie ehrenamtlich beim THW tätig. Und auch dort hat sie mit Kindern und Jugendlichen zu tun. „Ehrenamt ist für mich wichtig. Es ist schön, wenn man anderen helfen kann“, sagt die 28-Jährige.

Jaekel Almut