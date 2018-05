Grimmen/Grellenberg

Für die Baumaßnahme „Grellenberger Dorfstraße“ müssen nach den erfolgten Ausschreibungen überplanmäßige finanzielle Mittel in Höhe von 190000 Euro in den Haushalt eingestellt werden. Einen entsprechenden Beschluss fassten die Stadtvertreter jetzt.

Die gesamte Dorfstraße soll in diesem Jahr grundlegend saniert und auf 5,50 Meter verbreitert werden. Außerdem wird ein einseitiger Gehweg entstehen. Bereits im Vorjahr war das Stück von der Landesstraße 19, die Richtung Rostock führt, bis zum Ortsrand Grellenbergs grundlegend neu gebaut worden.

360000 Euro waren zunächst für die jetzigen Arbeiten veranschlagt worden.

Armin Latendorf (Die Linke) fragte aufgrund des Beschlusses, inwieweit damit zu rechnen sei, dass auch für alle anderen Baumaßnahmen gegenwärtig mit gestiegenen Kosten zu rechnen sei und ob das grundlegend als Haushaltkorrektur vorgenommen werden müsse.

Marko Jahns (CDU), Stadtvertreter und Bauunternehmer in Grimmen, berichtete von einem Boom in der Branche, der bereits 2017 einsetzte und sich fortführen werde. Das führe so weit, dass Arbeitskräfte von anderen Firmen direkt auf den Baustellen abgeworben würden, aber auch zu Lohnentwicklungen im Sinne der Beschäftigten auf 18 bis 20 Euro pro Stunde und eben zu teilweise drastisch höheren Kosten.

Bauamtsmitarbeiterin Birgit Rummelhagen bestätigte diese Entwicklung. „Es ist nicht zu erwarten, dass die Preise in der nächsten Zeit sinken oder auch nur stagnieren“, sagte sie.

Jaekel Almut