Böhlendorf

Die Anwohner der A-20-Umleitung haben offensichtlich nicht nur mit dem Verkehr zu kämpfen, der durch ihre Dörfer rollt: Mit Schildern weist die Straßenmeisterei Grimmen Autofahrer in Böhlendorf (Landkreis Vorpommern-Rügen) anschaulich darauf hin, dass Wildpinkeln und das Verrichten größerer Notdurften verboten sind. „Es gab massive Beschwerden von Anwohnern“, sagte Frank Denker, Leiter der Straßenmeisterei, am Montag. „Das ist mittlerweile schon alles eine öffentliche Toilette hier“, beschwerte sich etwa Lothar Siewer. „Ringsum hier, überall.“ Vor allem nachts hinterließen Autofahrer ihr Geschäft auf den Wegen des Ortes. „Durch die Trockenheit stinkt das hier schon zum Himmel.“ Seit etwa zwei Wochen stehen die Schilder, so Denker. „Ich hoffe, dass wir damit jeden Zweiten davon abhalten können.“ Anwohner Siewert ist skeptischer: „20 Prozent. Eventuell.“

Ein Schild an der A20-Umleitungsstraße weist darauf hin, dass das Verrichten von Notdurften in Straßennähe verboten ist. Quelle: Stefan Sauer

dpa/mv