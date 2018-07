Gremersdorf-Buchholz/Grimmen

42 ehrenamtliche Feuerwehrleute waren am Mittwochabend in Gremersdorf-Buchholz (Landkreis Vorpommern-Rügen) im Einsatz. Eine Strohballenpresse hatte Feuer gefangen und wurde vollständig zerstört. Die Polizei schätzt den Schaden auf circa 130 000 Euro.

Zum Brand war es während der Arbeiten auf einem abgeernteten Getreidefeld gegen 19.45 Uhr gekommen. Ein Arbeiter hatte noch versucht, den Brand selbst zu löschen, was ihm nicht gelang. Er konnte lediglich noch den Traktor, der die Strohballenpresse zog, abkoppeln und in Sicherheit bringen.

Alarmiert wurden schließlich die freiwilligen Wehren aus Gremersdorf, Vorland, Franzburg, Papenhagen, Tribsees und Richtenberg.

Bei der derzeitigen Trockenheit kommt es häufig zu Bränden auf Feldern. Schon ein kleiner Funke genügt, um einen Flächenbrand auszulösen.

Um so unverständlicher ist das Handeln mancher Leute. Ein Landwirt verständigte gestern das Grimmer Polizeirevier, dass ein Anwohner in Kirchdorf in den Mittagsstunden Holz in einer Feuerschale angezündet hatte. Die Feuerschale sei nur sechs Meter von einem Getreidefeld aufgestellt worden. Der Anwohner war aber einsichtig und löschte das Feuer wieder. Beim Eintreffen der Beamten war die Feuerstelle bereits wieder beräumt.

OZ