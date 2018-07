Grimmen/Pöglitz

Wer hat Strolch gesehen? Gabriele Tobe-Mankus aus Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist verzweifelt. Seit Sonntag vermisst sie ihren Hund, einen Chinesischen Schopfhund.

Die Grimmenerin hatte ihren Vierbeiner übers Wochenende in Pöglitz in der Gemeinde Gremersdorf-Buchholz untergebracht. „Als ich ihn am Sonntag abholen wollte, war er nicht mehr da“, berichtet Gabriele Tobe-Mankus. Zehn Minuten vor ihrer Ankunft sei er wohl davongelaufen. Wir sind am Nachmittag und frühen Abend noch mehrmals los, um ihn zu suchen - leider ohne Erfolg„, erzählt die Halterin traurig.

Strolch, so der Name des 14 Jahre alten Hundes, habe bei seinem Verschwinden ein Geschirr mit der Aufschrift “Giftzwerg„ (siehe Foto) getragen. “Ein Giftzwerg ist er aber ganz und gar nicht. Er ist eher sehr ängstlich", berichtet die Grimmenerin. Weiteres Erkennungsmerkmal des Hundes ist eine eintätowierte Nummer im Ohr.

Wer weiß, wo sich Strolch aufhält, oder ihn gesehen hat, wende sich an Gabriele Tobe-Mankus unter der Tel.Nr. 0162 / 6423566.

Krüger Anja