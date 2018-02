Stromausfall in den Morgenstunden

Grimmen. Stromausfall – in der Tribseeser Vorstadt in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) blieb es am Dienstagmorgen zwischen 5.50 Uhr und 7.40 Uhr größtenteils dunkel. Als Grund nannte Michael Elsholtz, Pressesprecher der E.DIS AG einen Schaden an einer 20000-Volt-Leitung, die in der Erde liegt.

Wieviele Haushalte betroffen waren, konnte er nicht genau sagen. „Ausgefallen ist der Strom beinahe im gesamten Gebiet westlich der Bahnstrecke“, informierte er.

Am Vormittag waren Mitarbeiter der E.DIS zunächst mit einem Messwagen unterwegs, um die defekte Stelle ausfindig zu machen. „Diese wird freigegraben und repariert“, informierte der Pressesprecher. Davon würden die Kunden aber nichts merken, keine weiteren Stromausfälle befürchten müssen.

Was den Schaden verursacht hat, ist noch unklar. „Meist sind in der Vergangenheit durchgeführte Tiefbauarbeiten in Leitungsnähe ursächlich für solche Schäden“, sagte Elsholtz.

OZ