Stromleitungen werden mühevoll repariert

Grimmen. Dauerschnee in Grimmen (Vorpommern-Rügen) und den umliegenden Gemeinden. Winterdienst kommt an seine Grenzen, Bäume stürzen um, Autos bleiben stecken, Strom und Wasserausfall in weiten Teilen der Region.

Um 13 Uhr kämpften sich am Ostersonntag Mitarbeiter der Anklamer Firma „Elektro-Peter“ mit ihrer schweren Technik durch den Schnee auf dem Acker, nahe des ehemaligen GutsGold-Geländes an der Bundesstraße 194. Auf der Fläche haben gleich mehrere Stromleitung den Schneemassen nachgegeben und sind abgestürzt. Die Folge: Stromausfall in weiten Teilen Grimmens und den umliegenden Gemeinden. „Die Schwierigkeit besteht darin, zu den Strommasten zu kommen. Es wird Stunden dauern“, ist von einem Mitarbeiter der Firma zu erfahren.

Und auch beim Zwag laufen zu dieser Zeit die Telefonleitungen heiß. „Wir arbeiten mit Notstrom. In vielen Haushalten gibt es kein, beziehungsweise nur ganz wenig Wasser“, erklärt Zwag-Geschäftsführer Eckhart Zobel und sagt: „Unsere Mitarbeiter sind im Wasserwerk Hohenwarth mit der Problembehebung beschäftigt, aber ohne Strom kommen wir nicht weiter.“

Mielke Raik