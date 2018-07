Griebenow

Die Süderholzer warten aufs schnelle Internet. Sehnlichst, denn auf der Telekom-Informationsveranstaltung Dienstagabend im Schloss Griebenow blieb kein Platz leer. Im Gegenteil: Es mussten noch viele Stühle hinein getragen werden. Das Ziel der Telekom, die den gesamten Festlandbereich des Landkreises Vorpommern-Rügen mit Glasfaserkabel erschließen will, ist ambitioniert. Bis 31. Dezember 2019 soll das geschehen sein. „Und das trifft auch für die Gemeinde Süderholz zu“, erklärte Holger Schmidt, Telekom-Regionalmanager für Mecklenburg-Vorpommern, den rund 70 Teilnehmern der Info-Veranstaltung. Wie kommt das Turbo-Internet nun ins Wohn- oder Arbeitszimmer? „Die jeweiligen Anschlüsse werden bis in die Häuser hinein verlegt“, erläuterte Schmidt. Vorausgesetzt, der Eigentümer habe dem vorher schriftlich zugestimmt. Das müsse bis 31. August spätestens geschehen sein. Alles, was danach komme, koste dann Anschlussgebühr, so der Telekom-Regionalmanager. Wie er informierte, habe das Unternehmen bislang 1313 Anschreiben in Süderholz verschickt, aber erst 871 so genannte Interessenbekundungen zurück erhalten.

Amler Reinhard