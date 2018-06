Kreutzmannshagen

Den Weg frei für ein neues Wohngebiet machten die Vertreter der Gemeinde Süderholz (Landkreis Vorpommern-Rügen) auf ihrer jüngsten Sitzung. Sie beschlossen die Aufstellung des Bebauungsplanes „An der Storchenwiese“. Am südlichen Ortsrand des Dorfes Kreutzmannshagen könnten dann 20 neue Eigenheime entstehen. Erschlossen werden soll das Plangebiet von der Kreisstraße 20 aus.

Der Bedarf ist da, informierte Süderholz’ Bürgermeister Alexander Benkert (CDU). „Der östliche Teil unserer Gemeinde ist im Bereich Griebenow und Kreutzmannshagen nach wie vor ein nachgefragter Wohnstandort“, sagte er. Momentan könne dieser Bedarf wegen des Fehlens gemeindeeigener Erschließungsflächen nicht bedient werden. Nun solle in Zusammenarbeit mit dem Flächeneigentümer und unter Abschluss eines städtebaulichen Vertrages die Entwicklung des Wohnstandortes Kreutzmannshagen-Süd initiiert werden.

Der Name „An der Storchenwiese“ ist Programm. Nicht von ungefähr kommt er, wie Süderholz’ Bauamtsleiter Siegmund Kunath berichtete: „Diese Fläche ist eingetragen als Storchenhabitat. Dafür muss flächenmäßig Ausgleich geschaffen werden.“ Eine Hürde, die es zu nehmen gilt. Denn der Ausgleich kann nur durch Ackerland in unmittelbarer Nähe erfolgen. Und das dann eins zu eins zu der dann bebauten Fläche. Ein Problem sehe er da nicht. „Wir sind diesbezüglich bereits in Gesprächen“, informiert der Bauamtsleiter. Bewirtschaftet werden als Acker kann die Ausgleichsfläche dann allerdings nicht mehr. „Sie muss zur Wiese umfunktioniert werden“, berichtet Kunath.

Krüger Anja