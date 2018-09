Grimmen

Harlekin-Möhren und eine nicht ganz jugendfreie Karotte, ein Zucchini-Koloss sowie ein Radieschen, das einer kleinen Rübe gleicht: Das Gartenjahr 2018 scheint kein Ende nehmen zu wollen. Nach wie vor gehen in der OZ-Redaktion Grimmen zahlreiche Meldungen zur diesjährigen Gartenolympiade ein.

Zur Galerie OZ-Gartenolympiade: Kleingärtner trumpfen mit Möhren und Co. auf

Einen bunten Fächer aus zehn Möhren hält Johanna Randt in die Kamera. Die Zehnjährige aus Grimmen wuselt gern im Garten ihrer Eltern. „Die Möhren sind das Ergebnis einer Saatmischung namens ’Harlekin’“, berichtet Johannas Mama Kerstin Randt. Nicht nur die Farbenpracht ist erstaunlich, sondern auch das Gewicht. Denn zusammen bringen die zehn Möhren 2510 Gramm auf die Waage. Auch Rote Beete hat die junge Gärtnerin angebaut und erzielte einen tollen Ertrag. „Die Sorte heißt ,Moulin Rouge’ und die schwerste Rübe hat ein stolzes Gewicht von 927 Gramm“, erzählt Kerstin Randt.

Total überwältigt ist auch Richarda Zamzau von ihren Ernteerträgen in diesem Jahr. Nach großen Radieschen und einer superschweren Gurke präsentiert sie diesmal eine Zucchini – 54 Zentimeter lang und mit einem Umfang von 48 Zentimetern. Mit ihrer Küchenwaage habe sie dieses Exemplar nicht wiegen können, erzählt sie. Sie musste sich etwas einfallen lassen. „Ich habe mich zuerst allein auf die Personenwaage gestellt und anschließend mit der Zucchini“, erzählt die Leyerhoferin. Das Ergebnis – die Differenz: 5,5 Kilogramm wiegt die Frucht, die zur Familie der Kürbisgewächse gehört. Als Salatzutat oder in der Pfanne geschmort mit Gehacktem, so mögen Zamzaus diese Früchte am liebsten. Über die gute Ernte in diesem Sommer freue sie sich sehr. „Schade nur, dass man all das Gemüse in diesem Jahr gar nicht verarbeitet bekommt“, bedauert sie. Es sei einfach zu viel.

Gesunde Ernährung wird in der Kita „Wirbelwind“ in Reinberg groß geschrieben. Und so sind die Steppkes nicht nur gern auf dem Spielplatz, sie arbeiten auch fleißig in den eigenen kleinen Gärten mit.

„Wir bewirtschaften zwei Gärten in der Gartensparte gleich nebenan“, berichtet Kita-Leiterin Maren Worseg. Die Lütten würden dort säen, pflanzen und natürlich auch die Pflanzen in Hochbeeten und im Gewächshaus pflegen. „In diesem Jahr gab es eine ganz besonders gute Ernte“, berichtet auch sie. Sehr viele Tomaten und Gurken seien es gewesen. „Nun versüßen Äpfel, Pfirsiche und Birnen unsere Obstpause oder das Frühstück.“ Im Hochbeet habe es kürzlich beim Ernten eine große Überraschung gegeben – eine kuriose Möhre mit dem besonderen Etwas.

Gern in Omas und Opas Garten in Zarnewanz sind Timon (13) und Jonte (7) Dräger. „Vor allem Jonte gärtnert gern“, erzählt Oma Dörte Dräger. Kürzlich wurde die Radieschenernte beendet. Mit einer Riesenknolle. 380 Gramm brachte sie auf die Waage. „Wir hatten noch einmal nachgesät und dann aber auch viel gegossen“, erzählt Dörte Dräger.

Mitmachen! Die Gewinner folgender Kategorien werden gesucht: - Schwerstes Gemüse - Größtes Gemüse - Kurioses und Raritäten - Blumen- und Blütenpracht Sie haben Rekordverdächtiges im Garten? Rufen Sie uns doch an (☎ 03 83 26 / 460 65) oder schicken uns einfach eine E-Mail an grimmen@ostseezeitung.de Sie können uns auch ein Foto Ihres Rekordgemüses oder Ihrer Rekordblüten per E-Mail schicken. Wichtig: Ihre Kontaktdaten dazuschreiben und die Sorte des Gemüses

Anja Krüger