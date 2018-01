Tag der offenen Tür bei Fries

Grimmen. Die Fries Holzsysteme GmbH in Appelshof führt am 27. Januar von 10 bis 13 Uhr einen Tag der offenen Tür durch, zu dem junge Leute und deren Eltern herzlich eingeladen sind. Denn Fries wirbt für das im Herbst beginnenden Lehrjahr um Azubis.„Wir wollen zu Lehrjahresbeginn wieder zwei Lehrlinge für den kaufmännischen und weitere zwei für die Lagerlogistik einstellen“, sagt Rohwer. Auch die Ausbildung zum Berufskraftfahrer kann nachgefragt werden.

Die Grimmener Filiale von Fries ist eine von 14 Standorten des Familienunternehmens, das 1959 in Kiel gegründet wurde. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es neben Standorten in Altentreptow, Schwerin und Rostock auch noch ein großes Zentrallager in Ganzlin im Landkreis Ludwigslust-Parchim. 51 Leute haben bei Fries in Appelshof Arbeit. Vermarktet werden Türen, Fenster, Bodenbeläge aller Art und Holzplatten für die Möbelherstellung. Zehn Lkw gehören zum Fuhrpark. „Künftige Azubis durchlaufen hier alle Fachbereiche und würden auch im Zentrallager eingesetzt werden“, sagt Mathias Rohwer. Alles wird am 27. Januar gezeigt. Auch die acht derzeit im Unternehmen tätigen Lehrlinge geben bei Kaffee und Imbiss gern Auskunft.

Reinhard Amler