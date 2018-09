Miltzow

20 Jahre ist es her, dass in Miltzow erstmals Benzin gezapft wurden. Die OilTankstelle Greifen-Tank GmbH von Helmut Krüger feiert ihr Jubiläum.

Der Diplomingenieur für Kraftfahrzeugtechnik war damals wie heute ehrenamtlicher Bürgermeister – 1998 für die Gemeinde Miltzow, heute für die Großggemeinde Sundhagen. „Und deshalb dachte ich, die Selbstständigkeit wäre genau das Richtige“, sagt Krüger. Dort wo heute die Tankstelle steht, war zuvor nur Acker. „Am 15. Mai 1998 erfolgte der erste Spatenstich“, erinnert sich Krüger. „Wir haben von Anfang an auf Rundumversorgung mit Werkstatt und Shop gesetzt, und das ist für unseren ländlichen Bereich ungewöhnlich“, sagt er. Mit 88 Quadratmetern war der Shop für eine Tankstelle auf dem Land groß. Heute stoße er damit eher an die Grenzen, vor allem, seit der Bistro-Bereich erweitert wurde. Mit einem Schlosser und dem Chef sowie drei Stammkräften in der Tankstelle habe alles begonnen.

Heute sind neun Mitarbeiter in Miltzow beschäftigt. Sohn Andreas Krüger ist Meister in der Werkstatt, zwei Auszubildende gehören zum Unternehmen – einer im KfZ-Bereich, ein weiterer im Verkauf. „So versuchen wir, unsere eigenen Fachkräfte auszubilden“, sagt Krüger. Mit dem Tankautomaten ist es auch nachts möglich, seinen Tank in Miltzow aufzufüllen. Drei Hebebühnenarbeitsplätze sind mittlerweile in der Werkstatt entstanden. „Im Sommer haben wir durch den nahen Rügenanbinder bis zum dreifachen Umsatz“, erzählt Krüger. Dann komme auch so mancher Promi auf dem Weg auf die Ferieninsel – wie beispielsweise Herbert Köfer – regelmäßig in seinen Shop.

Helmut Krüger will jedoch vor allem den einheimischen Kunden nach 20 Jahren Treue Danke sagen. Kleine Überraschungen gibt es deshalb morgen direkt vor Ort. Gemeinsam mit den Mitarbeitrn wird, ebenfalls am Sonnabend, an der Grimmener Waldschenke gefeiert.aj

Jaekel Almut