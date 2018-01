Tanznachmittag: Barfuß oder Lackschuh?

Grimmen. Barfuß oder Lackschuh? Einer der bekanntesten Titel von Entertainer-Legende Harald Juhnke hätte auch das Motto des Tanznachmittags im Grimmener Stadtkulturhaus „Treffpunkt Europas“ sein können. Rund 100 Senioren folgten der Einladung und hatten sich in Anzug und schicke Abendrobe gehüllt und strömten ohne langes Vorspiel auf die Tanzfläche. Es war eben egal, ob Barfuß oder doch mit Lackschuhen – die ältere Generation der Stadt hatte einfach Lust zu schwofen. „Ich war eine derjenigen, die sich solche Tanznachmittage gewünscht hat“, sagte Gerda Schütte und erzählte: „Ich tanze für mein Leben gern. Zu den abendlichen Tanzveranstaltungen geht man in unserem Alter nicht mehr. Darum ist es schön, dass wir heute Nachmittag mal wieder ein paar Stunden tanzen können.“ Und so war die Tanzfläche auch gleich beim ersten Walzer bestens gefüllt. Damit sich dann die Zeit des Durchschnaufens auch sehr kurzweilig gestaltete, hatten die Veranstalter Jörg Hinz eingeladen. Der in Grimmen bestens bekannte Entertainer aus Binz, hatte sich mit seinem neuesten Programm – einer Harald Juhnke-Hommage – auf den Weg in die Trebelstadt gemacht. „Mit der Show bin ich seit zwei Jahren deutschlandweit auf Tour. Ich habe sie vor allem als Entertainer auf Kreuzfahrtschiffen gespielt“, erzählte Jörg Hinz und verriet: „Heute ist es das erste Mal, dass ich es bei einer Tanzveranstaltung aufführe“, so Hinz weiter.„Das war ein schöner Programmpunkt. Nur ein bisschen laut“, fand Christel Stubbe lobende Worte. „Ich hoffe diese Tanznachmittage gibt es künftig häufiger und noch mehr Grimmener raffen sich auf und kommen ins Kulturhaus“, wünschte sich Jürgen Töllner.

100 Senioren schwofen im Grimmener Stadtkulturhaus „Treffpunkt Europas"

