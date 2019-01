Grimmen

Talentierte Tänzer, atemberaubende Choreographien und die größten Hits aller Zeiten vereinten sich am Samstag im Stadtkulturhaus „ Treffpunkt Europas“ zu einer einzigartigen Show. „So eine aufwendige Show präsentieren wir unseren Bürgern auch nicht alle Tage“, freute sich Thorsten Erdmann. Der Stadtsprecher Grimmens erklärte: „Die Aufbauarbeiten für diese gigantische Show, die es so meistens nur in den größten Häusern des Landes zu sehen gibt, begann bereits in den frühen Morgenstunden.“

Neben schwungvollen Tanzeinlagen gab es auch den gefühlvollen Ausdruckstanz. Präsentiert wurde dies alles von international bekannten Tänzern. Quelle: Raik Mielke

Die international renommierte Show der bekannten Choreographin Maricel Godoy präsentierte eine Gruppe der besten Tänzer aus aller Welt. Die Künstler von „Don’t Stop the Music“ kamen aus den Bereichen Steptanz, klassisches Ballett, Breakdance, moderner Freestyle und Streetdance. „Einfach fantastisch. Die Show ist super“, freute sich Besucherin Kathrin Solbing aus Stralsund. „Wir freuen uns sehr, dass viele Besucher aus den umliegenden Gemeinden und Städten kommen und von unserem Haus begeistert sind“, sagte Thorsten Erdmann und beschrieb: „Dies ist das erste Mal, dass wir den Besuchern eine so hochwertige Tanzshow präsentieren. Unser Ziel ist es, über das gesamte Jahr verteilt immer wieder Highlights zu setzen.“

Der Saal des Stadtkulturhauses war mit kanpp 300 Besuchern gut gefüllt. Auch bei der After-Show-Party wurde noch ausgelassen getanzt. Quelle: Raik Mielke

Und so fegten die Tänzer zu den berühmten Ohrwürmer von Elvis Presley, den Beatles, den Bee Gees, Madonna und Michael Jackson, bis hin zu heutigen internationalen Stars wie Usher, Rihanna und Lady Gaga über die große Bühne. „Am besten hat mir die Zeit des Rock’n’Rolls gefallen. Da kamen Erinnerungen hoch, wie wir früher bei den Partys geschwoft haben. Aber so gut sah es definitiv nicht aus“, sagt Besucherin Erika Jürgens.

Und auch das Konzept der After-Show-Party traf auf reges Interesse. „Wir wollten den Gästen erst eine schöne Show bieten und ihnen anschließend die Chance geben an der Bar ein paar nette Stunden zu verbringen und zu tanzen“, beschreibt Erdmann.

Raik Mielke