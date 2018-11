Stralsund

Lohn-Plus für die Arbeit mit Pinsel und Tapezierrolle: Die rund 380 Maler und Lackierer im Landkreis Vorpommern-Rügen streichen jetzt mehr Geld ein. Rückwirkend zum Oktober steigen die Löhne in der Branche in zwei Stufen um insgesamt 5,9 Prozent. Ein Malergeselle kommt damit auf einen Stundenlohn von 15,87 Euro. Das ist ein Plus von 90 Euro pro Monat. Im nächsten Jahr kommen noch einmal 112 Euro dazu. Das hat die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) mitgeteilt.

In den neuen Bundesländern wachsen die Löhne dabei um zehn Cent in der Stunde mehr als im Rest der Republik. „Das ist demnach ein weiterer wichtiger Schritt hin zur Ost-West-Angleichung“, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft. Die IG BAU Ostmecklenburg-Vorpommern rät den Handwerkern in der Region, ihre aktuelle Lohnabrechnung zu prüfen.

Bezirksvorsitzender Wolfgang Ehlert: „Die Baubranche brummt. Davon profitieren auch die Malerbetriebe. Jetzt bekommen die Beschäftigten endlich einen fairen Anteil an der guten Umsatzentwicklung.“ Mehrfach hatten die Tarifverhandlungen zwischen der IG BAU und den Arbeitgebern zuletzt vor dem Scheitern gestanden. Am Ende entschied eine Schlichtung.

Ehlert rät den Malern und Lackierern, auf der richtigen Bezahlung zu bestehen: „Fachkräfte sollten sich nicht mit dem Helfer-Lohn abspeisen lassen.“ Anspruch auf den Tariflohn haben Beschäftigte, die Mitglied der Gewerkschaft sind und die in einem Betrieb arbeiten, der zur Malerinnung gehört. Für sie steigt neben dem Verdienst auch die Sonderzahlung am Jahresende auf jetzt 635 Euro. „Das Extra-Geld kommt mit der November-Abrechnung, die bis spätestens Mitte Dezember im Briefkasten liegt“, so Ehlert.

Jens-Peter Woldt