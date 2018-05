Technikpark erweitert Flugpark mit einer Iljuschin

Grimmen. Es soll das neue Highlight im Grimmener Technikpark (Vorpommern-Rügen) werden. Ein riesiges Passagier-Flugzeug, gefertigt in den 1960er-Jahren in der DDR, soll noch in diesem Jahr in Flugposition für die Besucher in luftigen Höhen erlebbar sein.

„Damit wollen wir unseren Flugpark erweitern und nicht nur unseren fluggeschichtlich begeisterten Besuchern etwas Neues bieten“, sagt Technikparkbetreiber Harald Brehmer. Nach einem Helikopter und einer Mikojan-Gurewitsch, kurz MiG, ist die Iljuschin Il-14 das dritte Flugobjekt.

Mielke Raik