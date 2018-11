Stralsund

Die Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern wird am kommenden Dienstag 500 Einsatzkräfte zu einer groß angelegten Terrorübung im Großraum Stralsund zusammenziehen. Wie das Polizeipräsidium Neubrandenburg mitteilte, könne es dabei auch zu Verkehrseinschränkungen kommen. Es werde um Verständnis gebeten, dass es immer wieder zu kurzfristigen Beeinträchtigungen „durch zum Beispiel im Übungsraum eingerichtete Kontrollstellen kommen kann“, hieß es von einer Sprecherin. Auch Blaulicht-Fahrten könnten gehäuft nötig sein. Die Übung werde am Morgen im Großraum der Hansestadt Stralsund beginnen und sich im Laufe des Tages in den Westen des Landkreises Vorpommern-Rügen verlagern.

Das Thema der Übung lautet „Anschläge und Gefahr von Anschlägen“. Das Polizeipräsidium Neubrandenburg wird am Übungstag auf seinem Twitterkanal @Polizei_PP_NB unter dem Hashtag #Polizeiübt2011 umfassend über die Übung informieren. Die Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern hat sich aus Anlass der in ganz Deutschland anhaltend hohen Gefährdung bereits in der Vergangenheit auf solche Szenarien vorbereitet und möchte nun Erkenntnisse und Geübtes in einem größeren Rahmen praktisch umsetzen.

