Griebenow

Wenn in Griebenow zu den großen Märkten eingeladen wird, dann ist aus Bettina Thieme (56) dabei. In Saalfeld-Thüringen geboren, besuchte sie die Polytechnische Oberschule in Gräfenthal. Sie erlernte die Berufe Porzellanmalerin, Grafikerin und Naturführerin. „Ich wollte immer so malen, wie die Altmeister Rembrandt oder van Gogh und habe mir deshalb Ausstellungen in Amsterdam angesehen", erzählt die Mutter eines Kindes. In der thüringischen Region, in der sie lebt, hat die Porzellanmalerei eine lange Tradition. In Gräfenthal hat Bettina Thieme im elterlichen Haus ein Atelier. „Ich versuche, meine Arbeiten auch immer auf die Natur auszurichten, kenne mich mit Kräutern, die uns nutzen, sehr gut aus. Es gibt so viele Motive", meint die Künstlerin. Nach Griebenow kommt sie sehr gerne, verbindet die die Arbeit auch immer mit privaten Besuchen. „Es ist fast meine Familie", sagt Bettina Thieme.

Walter Scholz