Das Gehege für Günni, Fanny und Co., den ungarischen Wollschweinen im Tierpark in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen), möchte der Tierparkförderverein grundlegend umgestalten. Ein Streichelgehege, in dem Besucher auf Tuchfühlung mit den Ferkelchen gehen können, soll unter anderem entstehen. Tierparkleiterin Christin Trapp ist begeistert. „In Deutschland ist eine solche Anlage selten, in MV wäre sie einzigartig“, berichtet die Tierparkleiterin.

In die Umgestaltung des Geheges der Wollschweine im Zoo in Grimmen (Vorpommern-Rügen) möchte der Tierparkförderverein 25 000 Euro investieren. Kürzlich beendete der Verein seine Beschilderungsaktion: 40 neue Hinweistafeln wurden aufgestellt.

25 000 Euro hat der Tierparkförderverein für dieses Projekt eingeplant. Möglich ist dies aber nur mit Unterstützung von Sponsoren, wie Vereinsvorsitzender Klaus Wohlfahrt informiert. „Die Resonanz hiesiger Firmen und Unternehmen ist sehr positiv“, berichtet Wohlfahrt. Von der Versicherung Concordia, die ein Servicebüro in Grimmen betreibt, nahm der Vereinsvorsitzende gestern einen symbolischen Scheck in Höhe von 1000 Euro entgegen.

Erst kürzlich beendete der Tierparkförderverein sein jüngstes Projekt. Seit dem Sommer 2015 wurden im Zoo insgesamt 40 neue Hinweisschilder aufgestellt, die unter anderem Auskunft über Nahrung, zu erwartendes Alter und Herkunft der jeweiligen Tiere geben. Dieses Projekt unterstützte die Sparkasse Vorpommern mit 1500 Euro. Mit 1510,73 Euro Gesamtkosten lagen die Ausgaben für dieses Projekt nur wenig höher.

