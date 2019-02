Grimmen

Yvonne Hoffmann besucht einst die Polytechnische Oberschule „ Erich Weinert“ in Grimmen. In Binz erlernte die 46-jährige Trebelstädterin den Beruf der Kellnerin. Die politische Wiedervereinigung kam und sie zog nach Blankenburg, arbeitete dort in Goslar. Im Jahre 1999 kam sie zurück mit ihren Zwillingen. Das Schicksal machte es ihr nicht leicht, denn eine Tochter ist schwer behindert und braucht deswegen den großen Einsatz der Mutter. Deshalb war es nicht so einfach eine Arbeit zu finden. Inzwischen ist die Tochter in einer Grimmener Pflegeeinrichtung. „Ich freue mich so, dass mich meine andere Tochter demnächst zur Oma macht“, erzählt Yvonne Hoffmann, die gegenwärtig einen Ein-Euro Job im Barockschloss Griebenow hat. „Es macht mir dort sehr viel Spaß, vor allem habe ich sehr nette Kollegen und die Arbeit bringt viel Abwechslung mit sich", sagt sie. Zu ihren Hobbys gehört das Lesen eines guten Buches, die eigene Hauskatze und auch einfach mal mit dem Laptop im Internet surfen.

Walter Scholz