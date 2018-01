Tolle Resonanz bei Feuern auf den Dörfern

Kandelin. In vielen Orten rund um Grimmen, so auch in Abtshagen, und Zarrentin, wurden Sonnabend Dutzende ausgediente Weihnachtsbäume bei großer Resonanz der Bewohner verbrannt.

In Kandelin wurden unter anderem knapp 150 Bratwürste verkauft Zur Bildergalerie

In Kandelin (Gemeinde Süderholz) waren über 100 Einwohner zum Gerätehaus der Feuerwehr gekommen.„Wir sind damit sehr zufrieden“, sagte Standortführer Mario Bahls. Er selber stand am Grill, wo er rund 150 Bratwürste verkaufte. „Solche Veranstaltungen dienen dazu, miteinander ins Gespräch zu kommen“, meinte der Feuerwehrmann. Das sei wichtig, weil es den Zusammenhalt stärke. Es mache Spaß, in dieser Form zum Dorfleben beizutragen, fügte er noch hinzu.

12 von 17 Kandeliner Feuerwehrleuten waren Sonnabend dabei und sorgten für ein sicheres Verbrennen der Tannenbäume. Aber nicht nur das. Anklang fanden bei den Kindern die Rundfahrten mit dem Feuerwehrauto. Viele der Gekommenen ließen sich auch den Glühwein schmecken. Für jeden mitgebrachten Weihnachtsbaum gab es sogar einen gratis. Und die Tannenbäume stapelten sich regelrecht neben dem Feuer, denn immer wieder kamen neue dazu. Der Standort Kandelin ist neben Klevenow, Neuendorf, Griebenow und Bretwisch einer von fünfen, die zum Feuerwehr-Löschzug Süderholz gehören. „Im letzten Jahr hatten wir zehn Einsätze“, meinte Bahls. Vom Verkehrsunfall über Baumsperren bei Sturm bis zur Hilfeleistung wegen eines verlorenen Schlüssels, sei alles dabei gewesen, meinte er. Das Verbrennen ausgedienter Tannenbäume geht Sonnabend übrigens weiter. Dann ist in Grimmen Termin. Tannenbaumverbrennen in Grimmen: 20.01, 17 Uhr am Rodelberg

ra