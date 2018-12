Grimmen

Silke Kutz, Chefin im Grimmener Getränkeland, organisierte in der vergangenen Woche eine kleine Weihnachts-Tombola und beteiligt sich mit dem Gewinn des Losverkaufs an der OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“. „Ich finde es klasse, dass es einen weiteren Verein gibt, der sich für eine sinnvolle Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen einsetzt“, sagt sie und erzählt: „Meine Kunden äußerten sich durchweg positiv. Sie fanden es klasse, dass in der Trebelstadt nun wieder gerungen wird.“ Insgesamt kamen 250 Euro zusammen. „Ich denke, eine sehr schöne Summe“, sagt die Chefin des Grimmener Getränkelandes und wünscht den Ringer des Vereins „Athletic Energy“ für die nächsten Jahre viel Erfolg.

Und um den jungen Nachwuchsringern einen guten Start zu ermöglichen, unterstützt die OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ in diesem Jahr den Verein, der erst im September 2017 gegründet wurde und der inzwischen über 50 Mitglieder hat.

Wir bedanken uns recht herzlich bei folgenden Spendern: Gerald und Kerstin Rudolf (50 Euro), Familie Mann (50 Euro), Maria Hausmann (20 Euro), Erwin und Brigitte Zielke (20 Euro), Ingo und Elke Meißner (30 Euro), Marion Henke (10 Euro), Dieter Volkmann (10 Euro), Bärbel und Klaus Richardt (20 Euro), Thomas Koch (200 Euro), Marianne Biehle (10 Euro), Richard Padlowski (10 Euro), Christin Lebing (15 Euro), Wolfgang Niebuhr (20 Euro), Ulrich und Gisela Alwardt (20 Euro), Ulrich und Brigitte Beilfuß (20 Euro), Wilfried und Heidemarie Abts (25 Euro), Hans-Joachim Bensch (30 Euro), Stefan Lux (50 Euro), sowie Dr. Brigitte Beyer (100 Euro), Andrea und Christian Stubbe (250 Euro).

Raik Mielke