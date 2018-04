Tomaten kommen dieses Jahr später

Bretwisch. Tomaten wird es in diesem Jahr erst Mitte Juni geben, sagt Uwe Fock, der Betriebsleiter vom Biohof Kampe in Bretwisch. Grund dafür sei der viele Frost, der vor allem im Februar herrschte. Zu einer Zeit, in der die Pflanzen gezogen werden. Mehrere Tage seien es zehn Grad gewesen, einmal sogar minus 19, sagt Fock. Das sei schon extrem. Dennoch wird in Bretwisch natürlich nach vorn geschaut. Das heißt zum Beispiel, dass alles, was jetzt nach draußen gepflanzt werden kann, schnellstens auf die Felder kommt und die Gewächshausflächen, auf denen derzeit unter anderem Mangold oder Feldsalat steht, für Tomaten frei gemacht werden.

Amler Reinhard