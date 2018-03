Tordurchfahrt am Freitag gesperrt

Grimmen. Am Freitag (23.3.) in der Zeit von 8 bis 12 Uhr wird die Durchfahrt des Stralsunder Tors in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) voll gesperrt. Die Sundische Straße – vom Markt in Richtung Stralsunder Tor – bleibt befahrbar bis zur Einmündung Norderhinterstraße.

Grund der Sperrung sind Arbeiten an der Dacheindeckung des um 1320 erbauten heutigen Denkmals. „Durch den Sturm am vergangenen Wochenende haben sich Ziegel gelöst“, teilt Ordnungsamtsleiter Burkhard Niedermeyer mit.

Nachdem am Wochenende die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt erste Sicherungsarbeiten vorgenommen haben, sollen am Freitagvormittag nun durch eine Fachfirma Reparaturarbeiten am Dach ausgeführt werden.

Krüger Anja