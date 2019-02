Klevenow

Drei Stunden oder gar länger ist die Autofahrt gewesen: Die Kinder quengeln, Urlaubsutensilien und -verpflegung fehlen im Reisegepäck und die letzte Mahlzeit ist auch schon einige Stunden her. So oder so ähnlich geht es vielen Familien, die auf der A 20 unterwegs in den Urlaub oder auf der Heimreise sind. Um Gastronomie und ein Indoor-Spielplatz-Angebot möchte deshalb die Martin Stolz GmbH ihren Standort mit Kaufhaus, Outdoor-Spielplatz und Discounter am Pommerndreieck – ihren touristischen Rastplatz an der A 20 – erweitern. Schließlich sollen Urlauber entspannt an ihrem Urlaubsort ankommen. Die Pläne sind nicht neu. Für beide Projekte haben dem Unternehmen bereits Baugenehmigungen vorgelegen (die OZ berichtete). Da diese aber bereits vor über zwei Jahren erteilt wurden, seien sie mittlerweile verfallen, wie Geschäftsführer Martin Stolz berichtet. „Leider“, sagt er. Aber nichts desto trotz hält das Unternehmen, das seinen Hauptsitz in Burg auf Fehmarn hat, an den Plänen fest, betont er.

Es gebe verschiedene Gründe, die die Pläne zeitlich zurückgeworfen hätten – unternehmerische, aber auch das A-20-Loch habe ein Stückchen dazu beigetragen. Mit der Ersatzbrücke werden nun auch die Pläne für den Stolz-Standort am Pommerndreieck wieder aktueller. „Wir wollen versuchen, das Projekt in Kürze anzugehen“, sagt der Geschäftsmann. „In Kürze“, das bedeute aus Unternehmersicht innerhalb eines Jahres. „Wir sind mit der Gemeinde Süderholz im Gespräch, um gemeinsam eine sinnvolle Ergänzung zum gesamten Standort zu entwickeln. Vor allem in Hinsicht auf das gastronomische Angebot“, sagt Martin Stolz. Ihm sei wichtig, dass die Pläne des Unternehmens übereinstimmen mit jenen der Gemeinde, in der „wir so toll aufgenommen wurden“, wie Stolz sagt.

Denn der touristische Rastplatz des Unternehmens an der A 20 werde sehr gut angenommen. Im Mai 2015 zog das Unternehmen aus der Grimmener Innenstadt an die A 20. In der Trebelstadt gestaltete es das Kaufhaus zu einem Outlet um, bietet seitdem dort Waren älterer Kollektionen und Rabattiertes an. Um einen großen Outdoor-Spielplatz erweiterte die Gesellschaft den neuen Standort bereits ein Jahr nach Eröffnung. „ Gastronomie und Indoor-Spielplatz werden das Angebot weiter abrunden“, sagt er.

Während für die Gastronomie der noch unbebaute Bereich zwischen Kaufhaus und Discounter genutzt werden soll, ist für den Indoor-Spielplatz eine zusätzliche Fläche vorgesehen. Wobei Martin Stolz auch in Erwägung zieht, dieses Projekt hinsichtlich des Beschäftigungsfeldes für Familien größer aufzuziehen. Wie genau das aussehen könnte, verrät er nicht. Aber mit seinen Plänen scheint er genau das im Visier zu haben, was auch das Vermarktungskonzept für den Gewerbestandort unter anderem vorsieht: Eine Erlebniswelt für Familien.

Seit 2015 am Pommerndreieck Das Stammhaus der Kaufhaus Martin STOLZ GmbHbefindet sich in Burg auf Fehmarn. Hier gründete Joachim Friedrich Steen 1858 einen Handel mit Schaf- und Lammfellmützen. Mittlerweile ist das Unternehmen in sechster Generation in Familienhand, wird seit 2001 von Martin Stolz jun. geleitet. Am Pommerndreieck eröffnete die Kaufhaus Martin Stolz GmbH im Mai 2015 ihr Kaufhaus. In der Grimmener Innenstadt, dort war das Kaufhaus zuvor ansässig, wird seit Juni 2015 von dem Unternehmen ein Outlet betrieben. Den Standort am Pommerndreieck erweiterte das Unternehmen bereits ein Jahr später um einen großen Outdoor-Spielplatz. In Vorpommern betreibt das Unternehmen insgesamt 12 Filialen. Insgesamt sind es in Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein 32 Filialen.

Für einen „Schönheitsfehler“ im Konzept sorgt da nur die sogenannte Bäderregelung, die es Geschäften in Kur- und Erholungsorten beziehungsweise in anerkannten Ausflugsorten mit besonders starkem Fremdenverkehr ermöglicht, sonntags zu öffnen. Oder eben auch verbietet. Das Pommerndreieck gehört nämlich weder zu der einen noch der anderen Kategorie. „Für uns ist die Regelung in Mecklenburg-Vorpommern ganz dramatisch“, sagt Martin Stolz. Auch für die Urlauber sei die Regelung ein großes Manko. „Zumal die Regelungen in den einzelnen Bundesländern ganz unterschiedlich sind, in Schleswig-Holstein beispielsweise wesentlich lockerer als in MV“, weiß er. Am Pommerndreieck hat das Unternehmen nach Ladenöffnungszeitengesetz nur viermal jährlich die Möglichkeit, sonntags zu öffnen. Dann auch nur aus besonderem Anlass – vielleicht der Eröffnung des Indoor-Spielplatzes und/oder der Gastronomie.

