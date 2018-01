Pöglitz/Grimmen. Auf circa 3000 Euro schätzt die zuständige Polizei in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) den Schaden, der bei einem Wildunfall am Donnerstag am Transporter entstand. Der Fahrer des Fahrzeugs blieb unverletzt.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, kollidierte gegen 11.20 Uhr der Transporter der Marke Nissan zwischen Pöglitz und Neumühl mit dem Hirsch. Der Fahrer, ein 24-jähriger Mann aus der Region, blieb unverletzt. Der Hirsch lief davon.

Moritz Naumann