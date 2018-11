Grimmen

Der Wunsch von Lea Pasternack war es immer im Gesundheitswesen zu arbeiten. In Demmin geboren, besuchte die 18-Jährige in Grimmen die Regionalschule Robert Koch und begann später als Krankenschwester zu arbeiten. Es folgte eine Ausbildung zur Kauffrau im Gesundheitswesen bei „Reha Form“ in Stralsund. „Dieser Bereich ist so vielfältig und vor allem erfährt man sehr viel über die unterschiedlichsten Menschen und ihre Schicksale“, erzählt die junge Frau. In ihrer Freizeit ist sie viel mit Freunden unterwegs und findet, dass sie doch in einer sehr schönen Region leben. Hobbys hat sie natürlich auch: „Ich habe eine Katze und einen Hund. Das Leben ist doch viel schöner, wenn man ein Haustier hat“, findet Lea Pasternack. Natürlich möchte sich auch gern viel reisen. In Kroatien war sie schon und eines Tages soll es unbedingt mal nach Ägypten gehen.

Walter Scholz