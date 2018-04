Grimmen. Die Fußgängerbrücke über die Poggendorfer Trebel, die hinterm Ärztehaus zur Kleingartenanlage Hoikenrade führt, ist seit Montag abgebaut und wird jetzt saniert. In 14 Tagen soll sie wieder montiert werden, teilte die Stadt als Auftraggeber mit. Allerdings zeigten sich gestern auch an beiden Seiten des Fundamentes Schäden. Fußgänger müssen nun einen etwa 300 Meter langen Umweg über die Nachbarbrücke in Kauf nehmen.

Amler Reinhard