Trebelstadt zeigt grünen Daumen

Tribsees. „Kompensation Windpark Tribsees Ost“ – was so trocken und bürokrtaisch klingt, ist mit sehr viel Grün verbunden. Gemeint ist nämlich eine Ausgleichsmaßnahme für die 2016/17 errichteten fast 200 Meter hohen Windkraftanlagen östlich von Tribsees. Mit anderen Worten: Für den Eingriff in die Natur wird an anderer Stelle Ersatz geschaffen. 145 Bäume und 1130 Sträucher wurden an drei Standorten in der Umgebung von Tribsees gepflanzt.

Mit der Ausführung hatte die Wind GmbH Süderholz/Griebenow die Firma Baumschule und Grünanlagenbau Obstblüte aus Sanitz beauftragt. Die Mitarbeiter haben im Dezember 2017 mit dem Projekt begonnen. So wurden neben dem ehemaligen Bahndamm und heutigen Wanderweg zum Stadtwald auf einem etwa ein Kilometer langem Streifen 70 Bäume in den Boden gebracht.

Eichen, Birken, Vogelkirschen, Wildbirnen, Holzapfel, Ebereschen, Hainbuchen und Feldahorn wurden dafür ausgewählt. Die Zwischenräume gestalteten die Grünanlagenbauer mit 1130 verschiedenen Straucharten aus, zum Beispiel Haselnuss, Holunder, Schlehen, Pfaffenhütchen und Heckenkirschen.

Abschließend wurde alles mit Mulch abgedeckt und mit einem Zaun geschützt. Dieser vielseitig angelegte Busch-Baumstreifen könnte bei entsprechender Betreuung – drei Jahre ist die Sanitzer Firma dafür verantwortlich, danach liegt es in Gemeindehand – östlich von Tribsees in Sichtweite der Windanlagen in wenigen Jahren zu einem Biotop für die Tierwelt, besonders für Vögel und Insekten werden.

Zu dem Kompensationsprojekt gehören außerdem Lückenbepflanzungen zum noch vorhandenen Baumbestand mit 30 Linden in Fäsekow und einseitig an der Straße zwischen der L 19 und dem Ortseingang Stremlow mit 40 Sandbirken.

Übrigens existiert neben dieser bereits ausgeführten Ausgleichsmaßnahme seit dem Herbst 2017 eine weitere Vereinbarung zwischen dem Straßenbauamt Stralsund und dem Amt Recknitz-Trebeltal. Darin ist für 2018 an mehreren Standorten in und um Tribsees die Neuanpflanzung von weiteren 266 hochstämmigen Bäumen vorgesehen.

Ines Sommer