Tribsees

Aus noch unbekannter Ursache brannte am Dienstagmorgen in Tribsees eine Gartenlaube vollkommen nieder. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf circa 5000 Euro. Zur Aufklärung der Ursache waren Beamte des Stralsunder Kriminaldauerdienstes im Einsatz.

Wie Manuel Horn, Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr in Tribsees, informiert, wurden die Kameraden kurz nach 6 Uhr wegen einer unklaren Rauchentwicklung im Grammendorfer Weg in Tribsees alarmiert. Erst vor Ort stellte sich heraus, dass die Laube hinter einem Einfamilienhaus bereits in voller Ausdehnung brannte.

Bäume wurden beschädigt

„Die Gefahr, dass das Feuer auf das Wohnhaus übergreifen könnte, bestand nicht, da die Laube nicht in unmittelbarer Nähe des Hauses stand“, berichtet Horn. Lediglich einige Bäume seien durch das Feuer noch in Mitleidenschaft gezogen worden.

Im Einsatz war die Freiwillige Wehr Tribsees mit 18 Kameraden. Unterstützt wurden sie durch sechs Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Hugoldsdorf.

akr