Tribsees

In ein Betriebsgebäude im Grammendorfer Weg in Tribsees wurde in der Nacht zum Donnerstag eingebrochen. Gestohlen wurden Werkzeuge und Maschinen. Die Polizei schätzt den Schaden derzeit auf circa 5000 bis 6000 Euro.

Wie die Polizei informiert, haben sich der oder die Täter durch ein Fenster Zutritt zu dem Gebäude verschafft und dort auch Büros und Schränke durchsucht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet Zeugen, die in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag etwas Auffälliges im Grammendorfer Weg in Tribsees beobachtet haben, sich an das Polizeirevier in Grimmen (Tel. 038326 / 570) zu wenden.

akr