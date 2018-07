Grimmen/Reinberg

Endlich geschafft! Eine ganze Reihe junger Menschen beendeten jetzt nicht nur das Schuljahr, sondern gleichzeitig ihre Schulzeit überhaupt.

53 junge Menschen, die das Grimmener Gymnasium besuchten, feierten ihr Abitur. Mit einem Abschlussdurchschnitt zwischen 1,2 und 1,4 liegen drei Mädchen – Jenny Möhring, Wiebke Wegner und Ann-Kathrin Siekmeier ganz vorn.

16 Schülerinnen und Schüler beendeten ihre Schulzeit in der Regionalen Schule Reinberg mit der Mittleren Reife, ein Schüler mit der Berufsreife nach neun Schuljahren.

35 Schüler der Regionalschule „Robert Koch“ in Grimmen erhielten ihre Zeugnisse der „Mittleren Reife“ – mit einem Gesamtdurchschnitt von 2,5. An 15 weitere aus dem Bereich Produktives Lernen überreichte Schulleiterin Marion Harder ein Berufsreifezeugnis. „Es ist ein ganz besonderer Jahrgang“, sagte die Schulleiterin. Von den 35 Schülern, die sich in diesem Jahr den Prüfungen der „Mittleren Reife“ an der Koch-Schule stellten, haben 24 mit der Note gut bestanden, einer mit sehr gut.

