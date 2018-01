Über 100 Leute beim Weihnachtsbaumverbrennen

Kandelin. In Kandelin wurden am Sonnabend Dutzende ausgediente Weihnachtsbäume verbrannt. Dazu waren über 100 Kandeliner zum Feuerwehrgebäude gekommen. „Wir sind mit der Resonanz sehr zufrieden“, sagte Standortführer Mario Bahls. Er selber stand am Grill, wo er an die 150 Bratwürste verkaufte. „Solche Veranstaltungen dienen dazu, einfach miteinander ins Gespräch zu kommen“, meinte der Feuerwehrmann. Das sei wichtig, weil es den Zusammenhalt stärke. 12 von 17 Kandeliner Feuerwehrleuten waren am Sonnabend dabei und sorgten für ein sicheres Verbrennen der angelieferten Tannenbäume.

Reinhard Amler