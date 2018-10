Grimmen

Über Leipzig und einem Ort in der Nähe von Malmö in Schweden kam Jasmin Grötzsch (23) vor vier Wochen als Mitarbeiterin des Seniorendomizils „Kursana“ nach Grimmen. Die junge Frau absolvierte nach dem Abitur in ihrer sächsischen Heimatstadt eine dreijährige Ausbildung zur Ergotherapeutin. „Ich wollte danach erst mal etwas Neues sehen, Kraft und Energie schöpfen, bevor ich eine feste Stelle annehme. Deshalb ging ich für ein Jahr als Au-pair-Mädchen nach Schweden. Das Ländliche, die Natur, haben mich inspiriert und ich wollte vor allem raus aus der Großstadt", erzählt Jasmin Grötzsch. Auf der Suche nach einem Arbeitsplatz stieß sie dann auf die Stellenausschreibung des Seniorendomizils, bewarb sich und wurde eingestellt. „Es ist schön, hier zu leben und zu arbeiten", sagt die junge Frau. In ihrer Freizeit spielt sie gern Geige, seit ihrem sechsten Lebensjahr schon. Sie hofft, auch in der Trebelstadt, ihrem Hobby nachgehen zu können.

Walter Scholz