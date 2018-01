Übermüdete Kanzlerin genoss viele Sympathien

Trinwillershagen. In einem waren sich viele Teilnehmer des Neujahrsempfanges des Landkreises Vorpommern-Rügen einig: Angela Merkel ist zäh. Wie die Kanzlerin trotz Schlafdefizit nach 26 Stunden Verhandlungsmarathon bei den Sondierungsgesprächen im Berliner Willy-Brandt-Haus tapfer ihre Aufgaben in Trinwillershagen am Freitagabend bewältigte, das nötigte vielen Respekt ab. „Ich bewundere sie dafür“, sagte Renate Jährling, Referentin des Landrates.

Nach Sondierungen – Merkel blieb fast drei Stunden in Trinwillershagen Zur Bildergalerie

Aber so richtig Rücksicht auf die übernächtigte Kanzlerin nahm dann doch keiner. Denn als sie nach fast drei Stunden den Saal wieder verlassen wollte, wurde sie immerzu daran gehindert. Henriette Sehmsdorf aus Sundhagen überreichte ihr noch schnell einen Opernale-Flyer, verbunden natürlich mit einer Einladung. Stralsunds Ozeaneumschef Harald Behnke hielt sie ebenfalls auf. Genauso wie die auf dem Empfang mit dem Kulturpreis des Landkreises geehrten „Eckigen“ aus Stralsund, mit denen noch schnell ein Erinnerungsfoto in zwei Strandkörben gemacht wurde. Und dann gab es da noch ein längeres Ständchen jener 20 Frauen, die in den zurückliegenden Jahren auf den Empfängen jeweils als Frau des Jahres geehrt worden waren.

Die Kanzlerin genoss die Sympathien sichtlich. Jeder weiß, dass ihr solche nicht mehr überall entgegen gebracht werden, weil die Meinungen über ihre Politik auseinander driften. Und das nicht nur beim Thema Flüchtlinge. „Wir müssen wieder die Fähigkeit entwickeln, aufeinander zuzugehen, das ist für den Zusammenhalt der Gesellschaft sehr wichtig“, hatte Merkel dann auch in ihrer Rede betont.

Zuvor hatte sie kurz die Ergebnisse der Sondierungsrunden der Union mit der SPD umrissen und war dabei auch auf die nicht nur in Vorpommern immer sichtbarer werdenden ungleichen Lebensbedingungen der Menschen in Stadt und Land eingegangen. Sie berichtete, dass der Bund künftig eine Kommission einsetzen werde, die über die Gleichheit der Lebensverhältnisse wachen solle. Mehrfach wurde Merkels Rede mit spontanem Applaus bedacht.

Den bekam auch Landrat Ralf Drescher (CDU), der in seiner Ansprache die wichtigsten Aufgaben für Vorpommern-Rügen umrissen hatte. Dazu gehört zweifelsfrei der flächendeckende Breitbandausbau, der langsam Fahrt aufnimmt. Vorpommern-Rügen, so Drescher, habe hier die Nase vorn.

Im Oktober will der Süderholzer sein Amt übergeben. Ein neuer Landrat wird am 27. Mai gewählt.

Rund 400 Gäste waren der Einladung des Landkreises nach Trinwillershagen wieder gefolgt. Darunter Vertreter aus Wirtschaft, Politik, Kultur und Sport. Viele Bürgermeister waren da, so Frank Kracht (Die Linke) aus Sassnitz, Frank Ilchmann (parteilos) aus Ribnitz-Damgarten, Andreas Kuhn (CDU) aus Zingst, Frederic Beeskow (Wählergemeinschaft) aus Wittenhagen, Helmut Krüger (CDU) aus Sundhagen, Stefan Kerth (SPD) aus Barth und Rudi Wendorf (CDU) aus Elmenhorst. Ebenso zahlreich war die Wirtschaft vertreten, unter anderem mit Friedemann Kunz, Chef von ScanHaus Marlow, Manfred Eggert, Inhaber mehrerer Autohäuser in Bergen, Stralsund und Greifswald oder Marcus Berberich, Chef der Inselbrauerei Rügen. Als weitere Bundestagsabgeordnete neben Angela Merkel war auch Claudia Müller (Grüne) aus Stralsund dabei. André Thiel hatte mehrere seiner Spielerinnen vom Volleyball-Club Stralsund mitgebracht. Er wurde auf dem Empfang als Sportler des Jahres geehrt. Mit Sohn Johannes war Dr. Nicole Chibici-Revneanu aus Barth gekommen, die Frau des Jahres wurde. Ebenfalls in Begleitung kam Joachim Korf von der Verkehrswacht Ribnitz-Damgarten. Er erhielt den Ehrenamtspreis des Landkreises. Und Dr. Gerd Franz Triebenecker, Leiter der Behinderten-Theatergruppe „Die Eckigen“ aus Stralsund, hatte auch einige seiner Schützlinge mitgebracht, um den Kulturpreis entgegenzunehmen.

400 Gäste – das bedeutete natürlich auch Essen für 400 Leute. Dafür hatte in bewährter Weise wieder Olaf Micheel, Chef der Gaststätte „Zu den drei Linden“ in Trinwillershagen mit seinem Team gesorgt.

Wie jedes Jahr brutzelte auch 2018 wieder ein 40 Kilo schweres Wildschwein auf dem offenen Feuer. „Das habe ich vor einigen Tagen fast vor der Haustür auf einem Feld erlegt“, berichtete er.

Reinhard Amler