Grimmen

Lediglich vier der zehn Wohnungen in der Orenburger Straße 24 waren noch vermietet. Jetzt lässt die Genossenschaft Grimmen ihre Wohnungen seniorengerecht – also barrierefrei – umbauen sowie an diesen und auch an die anderen Aufgänge des Blockes Fahrstühle setzen. Das Resultat: „Alle Wohnungen im Aufgang Nummer 24 sind reserviert“, berichten Jörn Kujas und Ramona Hess vom Vorstand.

Ursprünglich war der Block für den Teilrückbau vorgesehen. Mit dem Umbau reagiert die Wohnungsgenossenschaft nun aber auf den stetig wachsenden Bedarf an barrierefreiem Wohnraum. „Unsere Mieter werden älter, wollen aber gern in ihrem gewohnten Umfeld wohnen bleiben“, weiß Kujas. Während die Wohnungen im Aufgang 24 teilweise einen neuen Zuschnitt bekommen, also ein größeres Bad und eine größere Küche, sowie die gesamte Wohnung – inklusive Balkonzugang – barrierefrei wird, werden die leerstehenden Wohnungen in den Aufgängen 25 bis 29 saniert und damit barrierereduziert gestaltet. Einige dieser Wohnungen würden noch zur Verfügung stehen, berichten die Vorstandsmitglieder.

Insgesamt rund 4,5 Millionen Euro lässt sich die Wohnungsgenossenschaft dieses Projekt kosten. Bezuschusst wird es vom Landesförderinstitut mit 356 400 Euro. „Für die Aufzüge“, erklärt Ramona Hess. Diese fahren übrigens dann vom Keller bis in die oberste Etage. Im zeitigen Frühjahr ist die Fertigstellung geplant und damit sind dann insgesamt 60 weitere Wohnungen der Wohnungsgenossenschaft barrierefrei beziehungsweise seniorengerecht erschlossen. „Derzeit bereitet uns lediglich die Telekom etwas Kopfschmerzen. Eigentlich müssten die Anschlüsse schon verlegt worden sein. Erst dann können die Aufzugtürme gestellt werden“, berichtet Kujas. Der gesamte Bauablauf sei minutiös geplant und müsse eingehalten werden, sagt er. Im Großen und Ganzen aber würden die Arbeiten derzeit dennoch im Plan liegen.

Bereits 2013 und 2014 gestaltete die WG, die seit über 60 Jahren existiert, zwei Wohnblöcke in der Carl-von-Ossietzky-Straße. Je 24 komplett barrierefreie Wohnungen entstanden dort. An zwei Wohnblöcken mit je sechs Aufgängen in der Leningrader Straße wurden im Jahr 2001 und 2009 Fahrstühle installiert.

Krüger Anja