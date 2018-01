2018-01-31T09:50:48+01:00



Property crimes

Unbekannte beschmieren Getränkemarkt

Zehn Schriftzüge hinterließen Unbekannte, die am Dienstagvormittag in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) in der Tribseeser Straße am Werk waren. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei sucht Zeugen.





Spektakuläre Verfolgungsjagd





Offenbar ungestört konnten Unbekannte am Dienstagvormittag an einen Getränkemarkt in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) Graffiti sprühen.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, seien der oder die Unbekannten im Zeitraum von 10 bis 12 Uhr am Markt in der Tribseeser Straße am Werk gewesen. Zehn Schriftzüge “Hansafans Grimmen„ in den Farben gelb, blau und schwarz seien hinterlassen worden.

Seitens der Polizei wurde eine Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Der Schaden wird auf circa 1000 Euro geschätzt.

Gesucht wird nun nach Zeugen. Wer etwas beobachtet hat, wende sich an das Polizeirevier in Grimmen unter der Telefonnummer 038326 / 570.





















Quelle: Carsten Rehder