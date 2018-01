Unbekannte brechen in Kita ein

Rekentin/Klein Miltzow. Schreck in den Montagmorgenstunden für die Mitarbeiter der Kindertagesstätte in Klein Miltzow (Landkreis Vorpommern-Rügen): Am Wochenende brachen Unbekannte gewaltsam in die Einrichtung in der Gemeinde Sundhagen ein.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, verschafften sich der oder die Täter zwischen Freitag, 18 Uhr, und Montag, 5.30 Uhr, durch ein Fenster Zutritt zur Kita. Im Gebäude wurden mehrere Türen aufgehebelt.

Gestohlen wurden ein Computer, fünf Erste-Hilfe-Sets und Süßigkeiten. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf circa 2500 Euro.

Ebenfalls am Wochenende wurden in Rekentin bei Tribsees Gerüstteile gestohlen. Auf einem Dach eines Stalls sollen dort Solarmodule montiert werden. Von dem für die Arbeiten aufgestellten Gerüst wurden mehrere Teile - unter anderem Bohlen mit Prägung - im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen.

Zu beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen. Wer etwas beobachtet hat oder zur Aufklärung beitragen kann, möge sich an das Polizeirevier in Grimmen (Tel.Nr. 038326 / 570) wenden.

OZ