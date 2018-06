Stahlbrode

Der Grund für die Schließung des „Fährhauses“ in Stahlbrode sind über längere Zeit nicht bezahlte Rechnungen des Pächters, so Eigentümer Fritz Krause aus Zerbst in Sachsen-Anhalt. „Ich musste am letzten Freitag die Notbremse ziehen und habe das Haus abgeschlossen“, sagt er. Er wünscht sich so schnell wie möglich einen neuen Pächter, damit das Haus wieder öffnen kann, denn die Anmeldebücher seien voll, sowohl für die Gaststätte als auch für die sieben Zimmer im „Fährhaus“. Bereits am Freitag konnte hier eine geplante Hochzeitsfeier nicht stattfinden.

Amler Reinhard