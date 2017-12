Unfälle wegen Alkohol am Steuer

Wismar/Warin/Müggenhall. Ein 38 Jahre alter Mann hat in Müggenhall bei Richtenberg (Landkreis Vorpommern-Rügen) unter Einfluss von Alkohol einen Verkehrsunfalls verursacht. Wie die Polizei berichtete, gelang ihm in der Nacht zu Sonntag das Passieren einen Kreisverkehr nicht mehr – stattdessen kam er in der Mitte des Kreisels zum Stehen.

Eine vor Ort durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 2,14 Promille. Am Fahrzeug sowie der Verkehrsinsel entstand ein Schaden in Höhe von 3000 EUR.

Ein 30-Jähriger landete bereits am Sonnabend auf der Bundesstraße 105 in Kritzow bei Wismar am Baum – 1,31 Promille wurden gemessen. Helfer konnten ihn aus seinem demolierten Fahrzeug befreien. Er kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Zudem gelang es den Beamten nach eigenen Angaben, gleich mehrere Trunkenheitsfahrten zu beenden. Eine 54-jährigen Fahrerin wurde mit 0,94 Promille in Wismar aus dem Verkehr gezogen; ein gleichaltriger Mann mit 1,7 Promille. Bei einem 50-Jährigen wurde ein Wert von 1,12 Promille festgestellt.

Bei einer 66-Jährigen in Bad Kleinen (Landkreis Nordwestmecklenburg) maßen die Polizisten 2,87 Promille. Sie waren von Zeugen alarmiert worden, nachdem die Frau zuvor ihren Einkauf mit ihrem Fahrzeugschlüssel bezahlen wollte. Der Verdacht auf Alkohol am Steuer bestätigte sich auch bei einem 58-jährigen Fahrzeugführer in Warin – 3,06 Promille.

Über die Weihnachtsfeiertage kündiget die Polizei landesweit weitere Kontrollen an.