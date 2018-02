Unfall auf Ampelkreuzung: Polizei sucht Zeugen

Grimmen. Zeugen zu dem Unfall am 18. Februar auf der Ampelkreuzung in der Friedrichstraße in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) sucht derzeit die Polizei. „Insbesondere Zeugen, die Aussagen zu den Lichtsignalen der Ampelanlagen während des Unfalls machen können“, präzisiert Polizeipressesprecherin Ilka Pflüger. Grund für den Zeugenaufruf seien gegenteilige Aussagen der Unfallbeteiligten.

Nach ersten Erkenntnissen am 18. Februar missachtete ein 35-jähriger Fahrzeugführer das Rotlicht der Lichtzeichenanlage, als er die Kreuzung aus Richtung Kulturhaus kommend in Richtung Bahnhofstraße überqueren wollte. Er fuhr in den Kreuzungsbereich. Eine 42-jährige Fahrzeugführerin war im gleichen Moment auf der Friedrichstraße in Richtung Bahnhof unterwegs. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Zeugen wenden sich an das Polizeirevier in Grimmen (Telefonnummer: 038326 / 570) oder jede andere Polizeidienststelle.

OZ