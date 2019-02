Richtenberg

Am Montag ist auf der Landesstraße 192 in Richtenberg ( Landkreis Vorpommern-Rügen) ein Mann bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Mit seinem Dacia befuhr ein 64-Jähriger um 10.50 Uhr die Bahnhofstraße. Als er auf Höhe der Shell-Tankstelle nach rechts auf die Hauptstraße einbiegen wollte, nahm er einem 78-Jährigen, der mit seinem VW aus Richtung Stralsund kam, die Vorfahrt. Wie die Polizei mitteilte, prallte der VW-Fahrer nach dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge aus mit seinem Wagen gegen einen Baum.

Der 78-Jährige wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt ins Krankenhaus nach Stralsund gebracht. An seinem Fahrzeug, das nach dem Unfall geborgen werden musste, entstand ein Sachschaden in Höhe von 6000 Euro. Der Schaden am Wagen des Unfallverursachers beläuft sich laut Polizeiangaben auf 1500 Euro. Er blieb unverletzt.

Dana Frohbös