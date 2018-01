Unternehmen werben um Lehrlinge

Grimmen. In den Betrieben in Grimmen bereitet man sich intensiv auf das neue Ausbildungsjahr vor, das im August/September 2018 beginnt. Da es immer weniger Bewerber gibt, lässt man sich einiges einfallen, um diese zu umgarnen. So bereitet die Fries Holzsysteme GmbH bereits einen Tag der offenen Tür vor, an dem sie am 27. Januar potenziellen Interessenten nicht nur den Betrieb zeigen will, sondern auch die Möglichkeit bietet, mit hier lernenden jungen Menschen ins Gespräch zu kommen. Im Autohaus Gerds können sich Bewerber bei einem Probearbeiten bereits testen, ob sie den Anforderungen an den künftigen Job genügen. Bei den Noten in den naturwissenschaftlichen Fächern verlangt man statt einer zwei jetzt eine drei. Keinen so hohen Stellenwert haben die Zensuren, wenn man sich in der Stadtbäckerei Kühl um eine Lehrstelle als Bäcker, Konditor oder für den Verkauf bewirbt.

Reinhard Amler